Alba Parietti cambia look, addio alla lunga chioma: le foto su Instagram (Di venerdì 24 luglio 2020) Alba Parietti stupisce i fan, cambiando totalmente look: abbandonata la lunga chioma castana che l’ha sempre caratterizzata, nell’ultimo periodo sta sfoggiando su Instagram un taglio corto che le regala freschezza. Negli ultimi giorni la showgirl ha pubblicato sui social tantissimi scatti: la Parietti è in vacanza in una delle mete più gettonate dai vip nostrani, Ibiza, e si sta godendo qualche giorno di relax. Prima della partenza per l’isola ha condiviso su Instagram foto del passato, brevi video di alcune partecipazioni in tv, pubblicando anche qualche scatto del figlio Francesco Oppini, anche in compagnia della fidanzata. Negli ultimi giorni la bellissima Alba si ... Leggi su dilei

lasara_81 : Alba Parietti ha commentato l'addio fra Belen e Stefano ?????????? Si volaaaaa???????????? #TemptationIsland - Sashka10774 : RT @gurutechit: @LucaBizzarri @zaytsev - gurutechit : @LucaBizzarri @zaytsev - __davidxx__ : Comunque ho lo stesso taglio di Alba Antonella Parietti - MindfulnessZen2 : E' stata curata a Pavia con il Plasma -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti Qui era una bambina, oggi è una delle showgirl più... CheNews.it VIDEO - Gli errori possono ripetersi. Si narra un tempo eroico...

“Il tempo tragico ed eroico che ha messo fine allo Stato fascista ha per protagonisti uomini e donne capaci della decisione estrema di conquistare, anche con le armi, una libertà per molti sconosciuta ...

Alba Parietti/ “Macao? Un programma cult che ha cambiato la tv” (Techetechetè)

C’è anche Alba Parietti nella nuova puntata di Techetechetè: da valletta al Festival di Sanremo 1992 al grandissimo successo di Macao su Rai2 Alba Parietti è tra i protagonisti della nuova puntata di ...

“Il tempo tragico ed eroico che ha messo fine allo Stato fascista ha per protagonisti uomini e donne capaci della decisione estrema di conquistare, anche con le armi, una libertà per molti sconosciuta ...C’è anche Alba Parietti nella nuova puntata di Techetechetè: da valletta al Festival di Sanremo 1992 al grandissimo successo di Macao su Rai2 Alba Parietti è tra i protagonisti della nuova puntata di ...