Vittime del Covid, fissata al 18 marzo la giornata della memoria - Mozione approvata all'unanimità dalla Camera (Di giovedì 23 luglio 2020) Le migliaia di Vittime del Covid in Italia saranno sempre ricordate il 18 marzo di ogni anno. E' passata con voto unanime la legge presentata da diversi parlamentari. La vicepresidente della Camera, ... Leggi su tgcom24.mediaset

luigidimaio : Nel ricordo di chi non c’è più, oggi la Camera ha dato il via libera all'istituzione della Giornata in memoria dell… - Ettore_Rosato : Un minuto di silenzio in aula per ricordare le vittime del #Coronavirus. Oggi abbiamo votato l’istituzione della gi… - msgelmini : Un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime del #covid19. C’è tanta commozione in Aula a @Montecitorio. Is… - CarieriF : RT @CatalfoNunzia: Oggi la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità in prima lettura la legge che istituisce il #18marzo come Giornat… - TINAGULLI1 : RT @Antonio_Tajani: Approvata alla Camera la legge, di @forza_italia, che istituisce il 18 marzo Giornata nazionale per le vittime del coro… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittime del Vittime del Covid, fissata al 18 marzo la giornata della memoria | Mozione approvata all'unanimità dalla Camera TGCOM Coronavirus, il bollettino del 23 luglio: altri 5 positivi in Sicilia. Nuovi casi in aumento in Italia

Sono 5 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore (2.819 i tamponi), come riporta l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. Si tratta di 4 persone in provincia di Catania legati ai due clus ...

Rossini (M5s): giornata memoria vittime Covid gesto doveroso

Roma, 23 lug. (askanews) - "Questa mattina alla Camera dei Deputati abbiamo approvato la Proposta di Legge che istituisce la Giornata della Memoria per le vittime del Covid. Un testo unificato che ...

Sono 5 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore (2.819 i tamponi), come riporta l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. Si tratta di 4 persone in provincia di Catania legati ai due clus ...Roma, 23 lug. (askanews) - "Questa mattina alla Camera dei Deputati abbiamo approvato la Proposta di Legge che istituisce la Giornata della Memoria per le vittime del Covid. Un testo unificato che ...