Valorant | nuovo sistema per la modalità competitiva?

Valorant non ha ancora saputo offrire al pubblico una modalità competitiva realmente appagante. Molte critiche, infatti, sono piombate su Riot Games a causa di un controverso sistema di salita tra i gradi che compongono il sistema ranked del gioco. Attualmente è complicato comprendere il criterio con cui si sale e scende da ferro a radiante, sistema minato anche da pesanti bug che ne limitano la godibilità. Sin dal giorno uno della modalità competitiva Riot Games ci ha fatto sapere che …

Valorant non ha ancora saputo offrire al pubblico una modalità competitiva realmente appagante. Molte critiche, infatti, sono piombate su Riot Games a causa di un controverso sistema di salita tra i g ...

League of Legends accoglie il grande evento Fiore Spirituale

Attraverso un comunicato stampa, Riot Games annuncia l'arrivo di Fiore Spirituale, un nuovo evento che sarà disponibile all'interno di tre giochi, Valorant escluso: League of Legends, Legends of Runet ...

