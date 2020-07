Udinese-Juventus, Paratici: 'Critiche a Sarri? Siamo abituati' - Poi esalta Douglas Costa (Di giovedì 23 luglio 2020) Ecco le dichiarazioni del dirigente bianconero raccolte da Calciomercato.it. CENTROCAMPISTI - 'La ... Vedo e leggo le conclusioni e le somme delle stagioni degli altri. Nessuna che puntava a vincere lo ... Leggi su calciomercato

juventusfc : KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve… - juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! A breve su Sito e App Juventus il report. Il video i… - juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve ??? LIVE qui ?????… - JSusan1897 : RT @SuperflyVideo: Udinese Juventus Intervista a #Paratici Cazzi in the face!!! - advorehp : RT @juventusfc: KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve LIVE M… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Juventus

Udinese-Juventus 0-0 (gara in corso). Alla Juve basta la vittoria per vincere lo scudetto con tre turni d’anticipo. La Juventus di Sarri si gioca lo scudetto con Szczesny – Danilo, Rugani, De Ligt, Al ...Il sito Juvenews.eu di titolarità di Geo Editrice S.r.l. con sede in Roma, via Bomarzo 34, C.F./PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabile dei contenu ...