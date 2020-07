The Kolors, presto papà Stash svela il sesso del bebè in arrivo: sarà una femmina (Di giovedì 23 luglio 2020) Sarà una femmina il bebè in arrivo per Stash e Giulia Belmonte. Il frontman dei The Kolors lo ha annunciato su Instagram attraverso una canzone. Visualizza questo post su Instagram Sentito il finale?... Leggi su feedpress.me

