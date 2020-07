Temptation Island, è la fine tra Andrea e Anna? “Mi sono stufato” (Di giovedì 23 luglio 2020) Stasera la quarta puntata di Temptation Island e potrebbero esserci grandi novità nel rapporto tra Andrea ed Anna dopo lo sfogo di lui Tutto pronto per la quarta puntata di Temptation Island che andrà in onda stasera su Canale 5. Pronti anche alle novità che nel corso della trasmissione potrebbero essere svelate soprattutto per quel che riguarda il rapporto tra Andrea e Anna. C’è molta attesa tra i fan del programma che sono sempre in aumento. La settimana scorsa più di sette milioni e settecento mila ascoltatori hanno seguito l’ultima puntata, per uno share che ha toccato il 22.6%. sono quattro le coppie ancora rimaste sull’isola sarda: Antonio e ... Leggi su bloglive

