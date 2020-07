TEMPTATION ISLAND, anticipazioni quarta puntata di giovedì 23 luglio (Di giovedì 23 luglio 2020) Questa sera andrà in onda la quarta puntata di TEMPTATION ISLAND, il fortunato docu-reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. In gioco restano ormai solamente quattro coppie dopo l’abbandono di Sofia e Alessandro e del duo formato da Ciavy e Valeria. Questi ultimi hanno lasciato il villaggio dopo la fine della loro relazione, ma come se la passano invece gli altri protagonisti rimasti nel programma?Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 24 luglio 2020La coppia composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, arrivata nel villaggio affiatatissima e innamorata, sembra adesso vivere un periodo di crisi a causa del rapporto della Elia con il suo ex, che ha portato ad una dura reazione del fidanzato. In questa ... Leggi su tvsoap

wrapinpetals : Ma la Mediaset che ha messo Real Love Song dei NBT nella pubblicitá di Temptation Island vi prego - demi__meri : Oggi è giovedì quindi stasera c'è Temptation Island ! A D O R O - redazionetvsoap : #TemptationIsland #TemptationIsland2020 #Anticipazioni Stasera il quarto appuntamento! - smjlesuarez : RT @flashvlight: aspetto con ansia temptation island, oggi vivo solo per questo - asiaxoccidente : Vaffanculo oggi per colpa tua non posso vedere Temptation Island @oxygvnwvng_ ?????? -