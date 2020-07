Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Dirk tradisce Annabelle e salva Christoph (Di giovedì 23 luglio 2020) Che cosa spinge davvero Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer): amore, odio o orgoglio? È quello che ci stiamo chiedendo un po’ tutti nelle puntate italiane di Tempesta d’amore e nei prossimi giorni scopriremo che questo nuovo personaggio è molto più complesso ed imprevedibile del previsto…Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4: anticipazioni 24 luglio 2020, trama puntataEcco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Dirk e Annabelle alleati contro Christoph Annabelle e Dirk, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldTornata al ... Leggi su tvsoap

