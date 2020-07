Strage di Bologna, “un milione di dollari in contanti consegnati ai Nar prima del 2 agosto 1980. Soldi da un conto di Licio Gelli” (Di giovedì 23 luglio 2020) Subito dopo la chiusura dell’indagini sui presunti mandati della Strage di Bologna, era emersa una traccia di un flusso di 5 milioni di dollari che sarebbero stati utilizzati per finanziare i terroristi che piazzarono la bomba alla stazione provocando 85 morti e oltre 200 feriti. Oggi dalle carte dell’inchiesta, depositate dalla procura generale di Bologna, emerge secondo quanto riporta l’Ansa che un milione di dollari in contanti sarebbe stato consegnato ad alcuni dei Nar già condannati in via definitiva. Soldi che arrivavano dai conti svizzeri di Licio Gelli e che facevano parte di una fetta più ampia di cinque milioni di dollari – o forse anche maggiore – che a più ... Leggi su ilfattoquotidiano

