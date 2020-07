Scontri e vandalismi in università, arrestati 19 militanti dei centri sociali a Torino (Di giovedì 23 luglio 2020) Torino, 23 lug – Sono diciannove – tra fermi e arresti – i provvedimenti che hanno colpito i militanti del centro sociale Askatasuna, e alcuni anarchici e studenti dei collettivi universitari torinesi accusati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata e danneggiamento per i violenti Scontri avvenuti scorso febbraio al Campus Einaudi a Torino. La Digos ha arrestato tre esponenti del Collettivo autonomo di età compresa tra i 23 e i 25 anni ritenuti a capo delle azioni violente. Sette persone sono state raggiunte dal divieto di dimora a Torino, mentre per i restanti 9 vi è l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. I fatti risalgono al 13 febbraio scorso. In quell’occasione il Fuan, gruppo universitario vicino a Fratelli ... Leggi su ilprimatonazionale

