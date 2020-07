Regione Lazio: da natalità a agevolazioni Irap, ecco nuova legge piccoli Comuni (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini (Pd), ha approvato, con 25 voti a favore e 11 astenuti, la proposta di legge regionale n. 200 “Tutela e valorizzazione dei piccoli Comuni”, d’iniziativa dei consiglieri del Movimento 5 stelle Francesca De Vito, Valentina Corrado e Valerio Novelli. La nuova legge regionale e’ volta a sostenere i 254 Comuni del Lazio sotto i 5000 abitanti nel contrasto ai fenomeni da spopolamento, nel recupero e nella riqualificazione degli edifici nei centri storici, nello sviluppo del turismo e delle attivita’ turistico-ricettive anche attraverso gli alberghi diffusi, nella valorizzazione dei prodotti agroalimentari, nella prevenzione dal rischio idrogeologico, ... Leggi su romadailynews

RegioneLazio : La Regione Lazio investe 30 milioni di euro per la ricerca. Scopri tutti i nuovi bandi e le azioni per ricostruire… - fattoquotidiano : Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimi 48 dirigenti esterni della Regione Lazio [di Luca Teolato]… - nzingaretti : Il Lazio è la prima regione in Italia per i tempi dei pagamenti alle imprese. 7 anni fa, quando sono diventato pres… - PoliticaNewsNow : Regione Lazio, Zingaretti e De Micheli presentano domani il piano infrastrutture - RegioneLazio : APPROVATA LA NUOVA LEGGE SUI PICCOLI COMUNI Il provvedimento stanzia 4,4 milioni di euro per sostenere le comunità… -