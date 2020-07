Recovery Fund, chi ha vinto e chi ha perso (di K. Biondi e P. Ferrari) (Di giovedì 23 luglio 2020) (A cura di K. Biondi e P. Ferrari)Ci sono voluti quattro giorni e cinque notti di Consiglio europeo per raggiungere l’accordo sul Recovery Fund definito da molti “storico”. Il secondo vertice più lungo degli ultimi vent’anni dopo quello di Nizza in cui fui rivisto l’assetto istituzionale. Sul piatto 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi di sussidi e 360 di prestiti, destinati ai Paesi europei maggiormente colpiti dalla pandemia. L’Italia avrà in dotazione 209 miliardi, il 28% del totale. Ma non è ancora tutto scontato. I soldi non ci sono ancora e molto dipenderà anche dal piano nazionale per l’utilizzo di fondi che ciascun Paese presenterà a settembre. Quindi una partita da giocare, anche per l’Italia che per il suo alto ... Leggi su huffingtonpost

