Professor Tranquilli: “Marquez non è guarito, i medici si assumono una grossa responsabilità” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Professor Carlo Tranquilli, direttore dell’Istituto di medicina e Scienza dello Sport, non condivide la decisione dei medici di autorizzare la partecipazione di Marc Marquez al weekend del Gran Premio di Andalusia di MotoGP a pochi giorni dall’operazione in seguito alla caduta proprio sulla pista di Jerez in occasione della prima gara del campionato: “I medici si assumono una grossa responsabilità dando l’ok a Marc Marquez di correre. Evidentemente confidano molto nei loro metodi di valutazione. Parliamoci chiaro. Siamo ben lontani dai tempi fisiologici di guarigione dell’osso, anche se le moderne tecniche di intervento fanno effettivamente miracoli. Un altro incidente potrebbe mettere a rischio la funzionalità ... Leggi su sportface

Professor Tranquilli: "Marquez non è guarito, i medici si assumono una grossa responsabilità"

