Paura per Sara Shaimi: momenti di panico sul Raccordo: “Sto nella m…” (FOTO) (Di giovedì 23 luglio 2020) La giornata di ieri non è stata affatto positiva per un’ex tronista di Uomini e Donne. Sara Shaimi, infatti, ha vissuto momenti di Paura mentre era da sola sul Raccordo. Un guasto alla sua vettura le ha causato molto stress. Durante l’increscioso avvenimento, la fanciulla ha provato a rincuorarsi attraverso l’aiuto dei fan. In molti si sono preoccupati per lei e le hanno mandato messaggi di sostegno e vicinanza. Vediamo cosa è successo. Imprevisto per Sara, momenti di Paura sul Raccordo Sara e Sonny, ieri pomeriggio, hanno effettuato una diretta su Instagram durante la quale hanno raccontato un po’ come stia procedendo il loro amore a distanza. I due sono sembrati alquanto provati e ... Leggi su kontrokultura

graziano_delrio : L’assegno unico per i figli aiuta a non avere paura del futuro: uno strumento semplice, robusto e giusto perché ogn… - Raiofficialnews : “Il coraggio non mi manca. È la paura che mi frega”. Nove film raccontati alla radio per conoscere #AntoniodeCurtis… - caritas_milano : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. #PaoloBorsellino Agostino Catalano Emanue… - cortomuso : @SantucciFulvio Sto rantolando, l'ho scaricato se lo vuoi cancellare per paura che ti fa saltare di nuovo stiamo coperti - toda022 : La paura fa novanta, la 91 paura, certo Andrebbe scritto alle fermate per qualche inesperto -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Paura per il cluster parrocchiale, ma il Cardarelli torna Covid free teleregionemolise.it Coronavirus, il Vaticano: vaccino accessibile a tutti. Il cancelliere dell’Accademia per la Vita: “Non accentuare le disuguaglianze”

«Per questo i finanziamenti devono essere trasparenti e condivisi, in modo che anche i benefici possano essere equamente distribuiti». La paura è infatti che la pandemia «accentui le disuguaglianze» e ...

Santa Sofia moschea. Cenap Aydin (turco): “Atto politico non cambi le nostre agende di dialogo”

Non ha paura Erdogan di isolarsi? Sulla politica di Erdogan influiscono molto i partiti ultranazionalisti della Turchia e da sempre questi movimenti, per lo più laici, rivendicano Santa Sofia come ...

«Per questo i finanziamenti devono essere trasparenti e condivisi, in modo che anche i benefici possano essere equamente distribuiti». La paura è infatti che la pandemia «accentui le disuguaglianze» e ...Non ha paura Erdogan di isolarsi? Sulla politica di Erdogan influiscono molto i partiti ultranazionalisti della Turchia e da sempre questi movimenti, per lo più laici, rivendicano Santa Sofia come ...