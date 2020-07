Ostia, violenza sessuale ai danni di una bambina: arrestato rumeno (Di giovedì 23 luglio 2020) Avrebbe abusato di una bimba di cinque anni, l’uomo fermato ad Ostia. Un rumeno trentaduenne, a cui la bimba era stata affidata per poche ore da un amico Polizia (Fonte foto: Getty Images)L’accusa è quella di abuso sessuale ai danni di una minorenne. Un uomo rumeno di trentadue anni residente in Italia, è stato fermato nella provincia di Roma, ad Ostia, con il sospetto di aver commesso violenza sessuale su una bambina di cinque. L’uomo sarebbe stato un amico di famiglia e del papà della bambina, che gliela avrebbe affidata insieme ad un altro bimbi di soli due anni. Il padre, avrebbe chiesto un piccolo favore al trentaduenne, che abita non lontano dalla casa della ... Leggi su chenews

Ostia violenza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ostia violenza