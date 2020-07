Omicidio Cerciello, parla la vedova: "Eroi come Mario, non vanno infangati" (Di giovedì 23 luglio 2020) Rosa Maria Esilio ricorda il vicebrigadiere ucciso giusto un anno fa. "Era consapevole dei rischi legati al suo servizio, li affrontava con coraggio e professionalità, ma di certo mai avrebbe potuto immaginare che un controllo a due soggetti sospetti potesse trasformarsi nella... Leggi su repubblica

Omicidio Cerciello Rega, in aula i due studenti americani

Omicidio Cerciello, parla la vedova: "Eroi come Mario, non vanno infangati"

Cerciello, la vedova a un anno dalla morte: «Mario un eroe, non infangatene la memoria»

