Napoli, la delusione di Gattuso dopo la sconfitta: “I giocatori ca**eggiano in campo. Al Barcellona così facciamo il solletico” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Ho visto i miei giocatori che cazzeggiano troppo in campo. Non possiamo permettercelo. Al Barcellona, così, facciamo il solletico”. Sono le parole dell’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, dopo la sconfitta per 2 a 1 contro il Parma. L'articolo Napoli, la delusione di Gattuso dopo la sconfitta: “I giocatori ca**eggiano in campo. Al Barcellona così facciamo il solletico” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Napoli, la delusione di Gattuso dopo la sconfitta: "I giocatori ca**eggiano in campo Il Fatto Quotidiano

Gattuso: "Non ho visto una squadra convinta"

Gattuso: "Non ho visto una squadra convinta" La delusione del tecnico del Napoli dopo la sconfitta contro il Parma. Tags: calcio, Serie A, napoli, Gennaro Gattuso ...

Gattuso: "Non ho visto una squadra convinta" La delusione del tecnico del Napoli dopo la sconfitta contro il Parma. Tags: calcio, Serie A, napoli, Gennaro Gattuso