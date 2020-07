Marte, la Cina lancia la sonda Tianwen 1: primo veicolo di Pechino a esplorare il pianeta (Di giovedì 23 luglio 2020) Anche la Cina parte alla conquista di Marte. lanciata la sonda cinese Tianwen 1, destinata a diventare il primo veicolo cinese a entrare nell’orbita del pianeta rosso. Si tratta del progetto più ambizioso per il Paese in una missione spaziale mai realizzato finora. Il lancio è avvenuto dalla base di di Wenchang, sull’isola di Hainan, e ha segnato anche il debutto del razzo Lunga Marcia 5. Il veicolo impiegherà sette mesi per raggiungere il pianeta. Il suo obiettivo sarà quello di cercare acqua sotterranea, se presente, così come tracce di vita. Il lancio di oggi non è, però, il primo tentativo per il Paese di raggiungere ... Leggi su ilfattoquotidiano

RaiNews : La Cina entra così nella nuova corsa per Marte, a pochi giorni dal lancio della sonda Hope degli Emirati Arabi Unit… - repubblica : Spazio: la Cina lancia sua prima sonda verso Marte [aggiornamento delle 07:54] - MediasetTgcom24 : Cina: lanciata la sonda Tianwen 1 diretta verso Marte #tianwen1 - letiziadavoli : Il momento della separazione di #Tianwen1 dall'ultimo stadio di #LongMarch5. Ora anche la #Cina è in rotta per… - lpacchin : NEWS #ticino La Cina mette gli occhi su Marte -