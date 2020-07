Marc Marquez vuole correre in Andalusia: la conferma della Honda (Di giovedì 23 luglio 2020) Una settimana fa una brutta caduta aveva fatto pensare al peggio. La moto che scivola via, Marc Marquez che viene sbalzato dalla sua Honda, il braccio che finisce sotto la ruota che gira ancora con una forza terribile. Immagini forti che hanno poi scongiurato il peggio ma confermato la frattura dell’omero. Un infortunio molto fastidioso, ma niente sembra poter fermare il pilota spagnolo. Con un Tweet, infatti, l’Honda ha confermato che Marquez ha intenzione di correre il prossimo Gp in Andalusia: “Dopo l’operazione riuscita martedì, Marc Marquez sta tornando a Jerez”. Un ritorno che avrebbe quasi del miracoloso. Marquez, operazione e pista Appena due ... Leggi su italiasera

