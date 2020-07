Livorno-Crotone in tv: data, orario e come vederla in diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) Livorno-Crotone sarà visibile in tv: ecco la data, l’orario e come vederla in diretta streaming. In campo per la trentaseiesima giornata di Serie B 2019/2020, i labronici già retrocessi ospitano i calabresi che in caso di vittoria di fatto centrerebbero la promozione diretta ufficiosa. I pitagorici sono a un passo dall’obiettivo ma al Picchi troveranno una squadra che vuole chiudere con onore. Calcio d’inizio alle ore 18.45 di venerdì 24 luglio, diretta tv su Rai Sport e in pay su Dazn 1, streaming su Rai Play e in pay su Dazn. Leggi su sportface

