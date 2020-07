Lino Guanciale matrimonio segreto: tutti gli auguri vip (Di giovedì 23 luglio 2020) Lino Guanciale e il matrimonio: da Elena Sofia Ricci a Alessandra Mastronardi, da Francesca Chillemi a Andrea Bosca: piovono sul profilo Instagram dell’attore tanto amato dal pubblico gli auguri dei colleghi per le nozze segrete di Lino con Antonella Liuzzi. Da tempo sognava di cerarsi una famiglia e adesso l’attore ha scelto la sua Antonella con cui era fidanzato da qualche anno. Chi è la moglie Antonella Liuzzi Antonella Liuzzi non fa parte del mondo dello spettacolo. Antonella e l’attore de L’allieva si sono conosciuti alla School of Business della Bocconi a Milano. E’ qui che la Liuzzi lavora come Program Coordinator. Lino Guanciale matrimonio e la sua riservatezza Molto discreti, si sono sempre mostrati ... Leggi su pianetadonne.blog

