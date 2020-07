L’infettivologo Galli agli ottimisti: «Il Coronavirus non si è indebolito. In autunno dobbiamo essere pronti a tutto» (Di giovedì 23 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (22 luglio)L’infettivologo Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, non ha dubbi: «Il Coronavirus non si è indebolito per niente». Il medico risponde così agli ottimisti, Alberto Zangrillo in testa, che continuano invece ad affermare che possiamo essere più tranquilli perché ora il virus non ha più la stessa carica virale di qualche settimana fa. Secondo Galli, i nuovi focolai di Covid-19 dimostrano il contrario, cioè che il virus è forte come prima. «Temo che forse è stato detto troppo a favore di una certa rilassatezza», ha detto in un’intervista a La Stampa. E pensa che sia ... Leggi su open.online

