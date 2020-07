Liguria, il turismo vede la ripartenza. «Ma questo weekend è un disastro» (Di venerdì 24 luglio 2020) Crescono le prenotazioni dalla seconda settimana di agosto in poi. Con l’incognita collegamenti Leggi su ilsecoloxix

Golfo dei Poeti - "Non c’è verso, ogni volta che si parla della maggioranza di Regione Liguria si parla di smantellamento di ciò che è di tutti per regalarlo al miglior offerente privato". Lo afferma ...

Via del Sale, in mountain bike dal Piemonte alla Liguria (fino al mare)

Scoprire in bicicletta un’antica via di collegamento in quota, che si sviluppa tra i 1.800 e i 2.100 metri d’altitudine tra le Alpi Piemontesi e Francesi, immersa in uno scenario lunare. Questo il seg ...

