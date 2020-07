Liguria, il turismo vede la ripartenza. «Ma questo weekend è un disastro» (Di venerdì 24 luglio 2020) Crescono le prenotazioni dalla seconda settimana di agosto in poi. Con l’incognita collegamenti Leggi su ilsecoloxix

lucio_massardo : La #milanosanremo sempre più in forse: con un turismo allo stremo, la #Liguria perde l'occasione per immaginare sol… - 3DaysofCondor : in un anno ci sono 365 giorni e quali di questi 365 scelgono per fare i lavori di manutenzione sulle autostrade del… - giraldiorazio : Non vogliono proprio che il turismo in liguria si riprenda forse perche abbiamo un presidente che non è di sinistr… - GMagaglio : RT @ilsecoloxix: Crescono le prenotazioni dalla seconda settimana di agosto #Liguria #Turismo - EneriEmrap : RT @ilsecoloxix: Crescono le prenotazioni dalla seconda settimana di agosto #Liguria #Turismo -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria turismo Liguria, il turismo vede la ripartenza. «Ma questo weekend è un disastro» Il Secolo XIX Furlan: "Il ponte è soprattutto una vittoria del lavoro"

Il ponte? Non è solo un'affermazione per chi lo ha costruito, ma lo è per il mondo del lavoro. Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, genovese sempre fortemente legata alla sua città, rifle ...

Isola Palmaria, De Ferrari (Il buonsenso): "Svendita del bene pubblico continua"

Golfo dei Poeti - "Non c’è verso, ogni volta che si parla della maggioranza di Regione Liguria si parla di smantellamento di ciò che è di tutti per regalarlo al miglior offerente privato". Lo afferma ...

Il ponte? Non è solo un'affermazione per chi lo ha costruito, ma lo è per il mondo del lavoro. Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, genovese sempre fortemente legata alla sua città, rifle ...Golfo dei Poeti - "Non c’è verso, ogni volta che si parla della maggioranza di Regione Liguria si parla di smantellamento di ciò che è di tutti per regalarlo al miglior offerente privato". Lo afferma ...