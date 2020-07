Lampedusa: Salvini lascia hotspot, leader Lega va al Molo Favaloro (Di giovedì 23 luglio 2020) Lampedusa, 23 lug. (Adnkronos) - Il leader della Lega Matteo Salvini ha lasciato l'hotspot di Lampedusa, dove ci sono centinaia di migranti prevalentemente tunisini, per recarsi al molto Favaloro. Ad accompagnarlo l'auropdeutata Francesca Donato. Leggi su liberoquotidiano

