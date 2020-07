L’Allenatore nel Pallone 2 film stasera in tv 23 luglio: cast, trama, streaming (Di giovedì 23 luglio 2020) L’Allenatore nel Pallone 2 è il film stasera in tv giovedì 23 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’Allenatore nel Pallone film stasera in tv: cast La regia è di Sergio Martino. Il cast è composto da Lino Banfi, Carlo Ancelotti, Urs Althaus, Giuliana Calandra, Emilio De Marchi, Anna Falchi, Roberto Pruzzo, Ettore D’Alessandro, Francesco Totti, Marco Materazzi, Gennaro Gattuso, Ilaria D’Amico, Carlo Mazzone, Joanna Moskwa, Francesco Graziani, Milo Coretti, Alessandro Del ... Leggi su cubemagazine

pellegrhipster : @PaolaDiCaro @RealHumanBeing8 Nessuno dice che è normale, però se comincia a decidere lui e non l'allenatore (non è… - GiusCheGuevara : @Romanista24 ?????????????? quindi conosci anche Peo Colombo? Cazzo sarai mica Liverani Ermanno compà (no l'allenatore del… - GianfrancoRoto4 : @ivanzamoranobam @buccinoalex Non rubava l'occhio per corsa e intensità. L'allenatore deve metterlo nelle condizion… - 45acpjoe : RT @sissicirce12: @45acpjoe Ah poi è pure resuscitato, dopo che l'allenatore aveva detto che era infortunato.. Oh, ce ne so di cose da mett… - sissicirce12 : @45acpjoe Ah poi è pure resuscitato, dopo che l'allenatore aveva detto che era infortunato.. Oh, ce ne so di cose da mettere nel dvd -

Ultime Notizie dalla rete : L’Allenatore nel Marcelo Bielsa e il Leeds «italiano» tornano in Premier (a 16 anni dall’ultima volta) Corriere della Sera