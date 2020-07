La plastica negli oceani è destinata a triplicare entro il 2040 (Di giovedì 23 luglio 2020) È la proiezione di una ricerca pubblicata sulla rivista Science. A contribuire anche la pandemia Leggi su media.tio.ch

alcinx : RT @laregione: Quasi tre volte più plastica negli oceani tra vent'anni - CdT_Online : Secondo una ricerca pubblicata su «Science», il materiale che finisce in acqua potrebbe triplicare entro il 2040, p… - laregione : Quasi tre volte più plastica negli oceani tra vent'anni - SPlastiche : RT @ansa_ambiente: Nel suo report 'Plastica-una storia infinita', @WWFitalia denuncia che la #plastica è ormai ovunque, non solo negli Ocea… - carlina1946 : @PieroDAlessand5 @Matteo19221 @drugo56873141 @1000_best Concordo, mi chiedo inoltre se negli ospedali non ci fosse… -

Ultime Notizie dalla rete : plastica negli Natura a rischio, entro il 2040 la plastica negli oceani potrebbe triplicarsi TGCOM Plastica ovunque: anche in rocce, pioggia e neve

Non solo oceani, la plastica è ovunque: anche in rocce, pioggia e neve. Lo denuncia il WWF nella seconda puntata del suo report Non solo Oceani, dove la plastica è presente nel 70% al 90% dei rifiuti ...

Non solo oceani, la plastica è ovunque: anche in rocce, pioggia e neve. Lo denuncia il WWF nella seconda puntata del suo report Non solo Oceani, dove la plastica è presente nel 70% al 90% dei rifiuti ...