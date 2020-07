La Lazio batte 2-1 il Cagliari e si assicura la Champions (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Lazio torna alla vittoria battendo il Cagliari 2-1 nella 35^ giornata di Serie A. I biancocelesti rimontano nella ripresa, con i gol di Milinkovic-Savic e Immobile, il vantaggio siglato da Simeone nel finale di primo tempo. Il successo regala ai ragazzi di Simone Inzaghi la certezza del quarto posto e dunque la qualificazione in Champions League. Il primo tempo è pirotecnico. Joao Pedro incanta al 3′ con una punizione dritta in porta: gol annullato perchè il calcio piazzato era indiretto. Poi salgono in cattedra la Lazio e Cragno, che salva il risultato per ben cinque volte in 18 minuti. I sardi tornano a farsi vedere alla mezzora con Ionita e Simeone, protagonisti anche del vantaggio allo scadere del primo tempo: al 45′ l’attaccante segna ... Leggi su ildenaro

MundoNapoli : Serie A, La Lazio batte in rimonta il Cagliari e si qualifica per la Champions League dopo 13 anni - Notiziedi_it : La Lazio batte il Cagliari e si assicura il 4° posto - Notiziedi_it : La Lazio batte 2-1 il Cagliari e si assicura la Champions - laziobible : RT @laziopress: 90'+5' Finisce qui, la #Lazio batte il #Cagliari ed è matematicamente in #ChampionsLeague ?? #LazioCagliari 2?-1? #SerieAT… - diegorispoli : ?? #lastampa #news La Lazio batte il Cagliari 2-1: matematicamente qualificata in Champions #ultimora #today… -