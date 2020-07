Juventus verso il nono scudetto, ma è già record: 3000 giorni consecutivi da Campione d’Italia (Di giovedì 23 luglio 2020) Potrebbe essere la serata del nono scudetto consecutivo per la Juventus. La sfida di questa sera contro l'Udinese potrebbe portare, in caso di successo, il Tricolore. Il numero 9 di fila per i bianconeri.La squadra di Sarri, in realtà, già oggi ha comunque messo a segno un bel record.Juventus: 3000 giorni da Campione d'Italiacaption id="attachment 994891" align="alignnone" width="594" Juventus (Getty Images)/captionOltre alla possibilità di aggiudicarsi lo scudetto, oggi è una giornata molto speciale per la Juventus. Infatti, come ricorda Opta, i bianconeri festeggiano i 3000 giorni da Campioni d'Italia. Dal 6 maggio 2012, data del primo ... Leggi su itasportpress

Oltre alla possibilità di aggiudicarsi lo Scudetto, oggi è una giornata molto speciale per la Juventus. Infatti, come ricorda Opta, i bianconeri festeggiano i 3000 giorni da Campioni d’Italia. Dal 6 m ...

Il trono del gol. Uno dei pochissimi tabù da sfatare per la Juventus, padrona in Italia per numero di scudetti conquistati ma spesso relegata ad un ruolo di secondo piano nella corsa al titolo di capo ...

