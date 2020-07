Juventus, Caressa su Sarri: “Questa squadra non sarà mai sua” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Questa è la Juventus di Paratici e Nedved che hanno insistito per Sarri che però ha inciso meno di quanto sperato. Non potrà mai essere la Juventus di Sarri, sarà lui a doversi adattare e non il contrario“. È questo il pensiero di Fabio Caressa in merito all’avventura di Maurizio Sarri alla Juventus. Contro l’Udinese i bianconeri potrebbero vincere lo Scudetto e Caressa traccia un bilancio di fine stagione per la squadra che si appresta a centrate il nono campionato di fila: “L’uomo copertina della stagione è Dybala insieme a Bentancur, sono i due che hanno caratterizzato la stagione – ha spiegato in onda a Campo Aperto Serie A -. Ronaldo? I numeri sono ... Leggi su sportface

PinoSa54 : ??????... Ops... Qualcuno...sente dolor....!!! ?????? - savy1958 : @tuttonapoli Caressa è sul libro paga della Juventus. - MondoNapoli : Sarri, senti Caressa: 'Deve adattarsi lui alla squadra e non viceversa, non sarà mai la sua Juventus' -… - sscalcionapoli1 : Caressa distrugge Sarri: 'Ha inciso poco, non sarà mai la sua Juventus!' #SerieATIM - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Caressa: “Non è la Juve di Sarri, ma di Marotta e Paratici”: Caressa: “… -