Jaguar Land Rover, nuovo touchscreen contactless “antivirus” (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo touchscreen senza necessità contatto, sviluppato da Jaguar Land Rover e dall’Università di Cambridge, consente a chi guida di non distogliere gli occhi dalla strada e riduce la trasmissione di batteri e virus in un mondo post Covid-19. Questa tecnologia brevettata, chiamata “Predictive Touch” usa l’intelligenza artificiale e un sistema di sensori per predire l’obbiettivo prescelto sullo schermo – che si tratti di un comando del navigatore, del climatizzatore o dell’intrattenimento – senza toccarlo realmente. L’avanzato dispositivo, sviluppato con gli ingegneri dell’Università di Cambridge, rientra nella vision “Destinazione Zero ” di Jaguar ... Leggi su ildenaro

I 4 Ambassador di nuova Defender ci accompagnano alla riscoperta del bel paese

Nuova Defender, l’auto intelligente reinventata per il ventunesimo secolo, incarna a pieno lo spirito “unstoppable” con cui Land Rover vuole celebrare un’Italia che si è fermata, ma che è già ripartit ...

