Iuliano | «Udine mi ha dato tante gioie | come nel 5 maggio 2002… »

Mark Iuliano ha parlato a Sky Sport del 5 maggio 2002 e di come ha vissuto quel giorno sul campo di Udine Questa sera la Juventus potrebbe conquistare il suo 38° scudetto, il nono consecutivo, vincendo contro l'Udinese a Udine. Proprio nel capoluogo friulano si festeggiò uno scudetto insperato: quello del 5 maggio 2002. Quel giorno Mark Iuliano era in campo e ricorda a Sky Sport quei momenti. 5 maggio 2002 – «Sono passati tanti anni ma è stato qualcosa di particolare. Io ho subito sia la rimonta sia la contro-rimonta. Emozioni molto forti, sicuramente fare la rimonta è molto più piacevole che subirla come è successo a noi a Perugia. Il campo di ...

