Incidenti - Calano i decessi sulle strade, ma aumentano quelli tra i ciclisti (Di giovedì 23 luglio 2020) Restano stabili gli Incidenti in Italia, che fanno registrare un calo delle morti sulle strade, con i ciclisti invece in controtendenza. quanto emerge dal nuovo rapporto Aci-Istat, diffuso ogni anno alla vigilia dellesodo estivo. Secondo tale dossier, a fronte di un'esigua flessione dei sinistri, pari allo 0,2% (172.183 contro i 172.553 del 2018), e dei feriti, che scendono dello 0,6% (241.384 contro 242.919), il numero dei decessi è infatti diminuito del 4,8% (3.173 vittime contro 3.334). LItalia e lEuropa. La diminuzione delle morti stradali è superiore al trend europeo, che vede una flessione complessiva del 2,3%, con poco più di 24 mila vittime rispetto alle 25.191 dellanno precedente. Tuttavia, anche la mortalità per incidente stradale, pari a 52,6 ... Leggi su quattroruote

