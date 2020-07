Il Sudan cambia pelle: smantellata la sharia e abolite le mutilazioni genitali (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo trent’anni sotto il giogo dittatoriale di Omar al-Bashir, il Sudan si lascia alle spalle molte delle norme ispirate alla legge coranica - la sharia - a cominciare dalla pena di morte per un musulmano che si converte ad un’altra religione fino alla criminalizzazione delle mutilazioni genitali femminili. Il rinnovamento di uno Stato passa dalle leggi che ne determinano l’amministrazione, la sua tipologia è connotata anche dal rispetto dei diritti umani.Un assunto molto chiaro per l’attuale ministro della Giustizia del Sudan Nasreddin Abdelbari, non a caso ex attivista impegnato con il governo di transizione a smantellare la sharia, legislazione basata sul Corano introdotta nel 1983 sotto il regime militare di Jafar Nimeiry dall’allora ... Leggi su huffingtonpost

Una bella sorpresa: nel Sudan si riaffacciano i diritti civili e soprattutto delle donne

Il Sudan è stato per tanti anni guidato da generali golpisti che hanno posto alla base della loro politica reazionaria e totalitaria una visione altrettanto reazionaria e golpista dell’Islam. A lungo ...

