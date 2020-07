IL SEGRETO, anticipazioni puntata di venerdì 24 luglio 2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di venerdì 24 luglio 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di venerdì 24 luglio 2020La festa organizzata da Pedro sembra essere un fiasco, ma alla fine delle fortunate coincidenze la faranno decollare. Al ritorno casa, Pedro e Dolores trovano un telegramma che comunica il prossimo arrivo a Puente Viejo del principe Alfonso. Per i due coniugi è una grande chance… Giunge in paese Sebastian, il fratello di Emilia, che arriva per aiutare la ragazza: quest’ultima, infatti, non ce la fa più a risolvere tutti i problemi di suo padre Raimundo. Soledad si vede costretta a rinunciare a Juan e a quel punto decide di diventare la copia di ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #domani, #24luglio - zazoomblog : Beautiful Una Vita Daydreamer Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 23 luglio 2020 - #Beautiful #Daydreamer… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Il Segreto: anticipazioni 23 luglio 2020 - #Beautiful #Segreto: #anticipazioni - antonellaa262 : Il Segreto, anticipazioni dal 20 al 24 luglio. Don Anselmo indaga su Pepa e riesce, alla fine, a ricordare chi è ve… - Notiziedi_it : Il Segreto, anticipazioni spagnole: nell’ultima puntata muore Francisca -