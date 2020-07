Il Recovery Fund rafforza Conte, Salvini isolato anche nella Lega (Di giovedì 23 luglio 2020) Al di là delle schermaglie su chi abbia davvero vinto o perso in Europa all’atto della firma dell’accordo sul Recovery Fund, non c’è dubbio che il governo Conte ne sia uscito comunque rafforzato, viste le tante insidie politiche interne che proprio sulle questioni europee aspettavano (e aspettano) l’occasione buona per creare l’incidente decisivo. E se nell’alveo del Centrodestra Berlusconi aveva già dato pieno appoggio alla missione governativa, nei giorni della trattativa anche Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia avevano scelto di ammorbidire le proprie posizioni in una fase particolarmente delicata per il Paese. Scelte, entrambe, molto apprezzate soprattutto al Quirinale, vero punto di riferimento politico italiano anche ... Leggi su quifinanza

