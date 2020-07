Greta Thunberg insoddisfatta del Recovery Fund. La Neubauer è d’accordo. (Di giovedì 23 luglio 2020) Greta Thunberg, la paladina dell’ambiente, si dichiara insoddisfatta. In un’intervista rilasciata al The guardian, l’attivista svedese critica apertamente i leader EU per non aver affrontato a sufficienza l’argomento clima e surriscaldamento globale durante i 4 giorni di negoziato a Bruxelles. Secondo Greta, i politici non ritengono l’ambiente un’emergenza al pari della riorganizzazione economica europea. “Stanno … Leggi su periodicodaily

