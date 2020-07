Graus Edizioni, da sabato 25 luglio a Ischia libri gratis in tre stabilimenti balneari (Di giovedì 23 luglio 2020) “Approdi d’autore per un tuffo di libri” è l’iniziativa culturale che l’Associazione “Amici di Sant’Angelo”, con il patrocinio del Comune di Serrara Fontana e a quello dell’assessorato al Turismo, presieduto da Emilio Giuseppe Di Meglio, con la collaborazione della Graus Edizioni di Napoli ha messo in campo per gli ospiti degli stabilimenti balneari Micheal beach, Banana beach, Lido del sole e Carpe diem. Da sabato 25 luglio saranno distribuiti gratuitamente oltre 500 libri dalla narrativa alla saggistica, dalla satira alla gastronomia, dallo sport alla narrativa per bambini. I turisti potranno leggere il libro e poi riporlo nuovamente nelle location adibite a biblioteche da spiaggia, oppure ... Leggi su ildenaro

zazoomblog : Graus Edizioni da sabato 25 luglio a Ischia libri gratis in tre stabilimenti balneari - #Graus #Edizioni #sabato… - blu_eventi : RT @contattogiorgi: DAVIDE GAMBARDELLA “STORIA DI UN (QUASI) AMORE IN QUARANTENA”, GRAUS EDIZIONI. - contattogiorgi : DAVIDE GAMBARDELLA “STORIA DI UN (QUASI) AMORE IN QUARANTENA”, GRAUS EDIZIONI. - LLeggendo : Carissimi Book Lovers, esce oggi 'Diva perversa' di Biagio Arixi, edito dalla casa editrice Graus Edizioni - Irina… -

Ultime Notizie dalla rete : Graus Edizioni Graus Edizioni, da sabato 25 luglio a Ischia libri gratis in tre stabilimenti balneari Il Denaro Graus Edizioni, da sabato 25 luglio a Ischia libri gratis in tre stabilimenti balneari

“Approdi d’autore per un tuffo di libri” è l’iniziativa culturale che l’Associazione “Amici di Sant’Angelo”, con il patrocinio del Comune di Serrara Fontana ...

Ponte di Genova, un concerto per ricordare le vittime

“Approdi d’autore per un tuffo di libri” è l’iniziativa culturale che l’Associazione “Amici di Sant’Angelo”, con il patrocinio del Comune di Serrara Fontana e ...

“Approdi d’autore per un tuffo di libri” è l’iniziativa culturale che l’Associazione “Amici di Sant’Angelo”, con il patrocinio del Comune di Serrara Fontana ...“Approdi d’autore per un tuffo di libri” è l’iniziativa culturale che l’Associazione “Amici di Sant’Angelo”, con il patrocinio del Comune di Serrara Fontana e ...