Giudice Sportivo, otto squalificati dopo le gare di ieri: stop a Barella (Di giovedì 23 luglio 2020) Le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo dopo le gare di ieri e valevoli per la 36esima giornata di Serie A Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo i sei match disputati ieri, valevoli per la 35ª giornata di Serie A. Sono 8 gli squalificati: Kevin Bonifazi della Spal, l’unico espulso, poi Nicolò Barella (Inter), Gaston Brugman (Parma), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Omar Colley (Sampdoria), Lukas Lerager (Genoa), Stefano Sabelli (Brescia) e Ronaldo Vieira(Sampdoria). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

