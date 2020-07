Gattuso è nero: «Così al Barcellona facciamo il solletico» – VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Napoli contro il Parma: queste le sue parole Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Napoli contro il Parma: queste le sue parole in vista del match contro il Barcellona. «Dobbiamo pensare che se continueremo a giocare così faremo il solletico al Barcellona. La mente non è al Barça, i gol che subiamo sono tanti eppure per la maggior parte della partita stiamo nella metà campo avversaria. Esiste anche la fase difensiva, non solo quella d’attacco». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Napoli contro il Parma: queste le sue parole in vista del match contro il Barcellona. «Dobbiamo pensare che se continueremo a gioc ...

Al suo allenatore il Napoli non piace più. È un problema mentale.

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Napoli contro il Parma: queste le sue parole in vista del match contro il Barcellona. «Dobbiamo pensare che se continueremo a gioc ...Al suo allenatore il Napoli non piace più. È un problema mentale.