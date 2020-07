Fabio Volo, è finita dopo 9 anni con la compagna Johanna: lei si trasferisce alle Baleari con i figli (Di giovedì 23 luglio 2020) È finita fra Fabio Volo e la compagna Johanna Maggy. Insieme dal 2011, la coppia ha avuto due figli, Gabriele e Sebastian. A rivelarlo è il settimanale “Chi”, che fa sapere anche che Johanna si trasferirà alle Baleari insieme ai bimbi. Fabio Volo ha condiviso la scelta e farà avanti e indietro dall’Italia per vedere i figli. I due si sono conosciuti 9 anni fa a New York in un bar di Manhattan. Lei, islandese insegnante di yoga, non immaginava nemmeno lontanamente la fama di cui Volo gode in Italia. Ne nacque una storia d’amore che ha stravolto la vita di Fabio Volo, ... Leggi su newscronaca.myblog

