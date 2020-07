Equitazione, a Montelibretti l’ultima tappa di FEI Nations Cup per il Concorso Completo (Di giovedì 23 luglio 2020) Montelibretti sarà sede dell’ultima tappa di FEI Nations Cup di Concorso Completo per il 2020 dal 22 al 25 ottobre 2020. A comunicarlo alla Federazione Italiana Sport Equestri è stata oggi, giovedì 23 luglio, la Federazione Equestre Internazionale. Dopo l’annullamento di diverse tappe, a causa dell’emergenza sanitaria, dunque, l’Italia torna ad avere una sua tappa anche in questo 2020 nel calendario internazionale di Coppa delle nazioni. La tappa italiana, peraltro, avrà una valenza ulteriore in questa stagione pre-olimpica anche in considerazione del fatto che sarà l’ultima del circuito. La FEI Nations Cup di quest’anno prenderà il via da Le Pin au Haras in Francia (12/16 ... Leggi su sportface

