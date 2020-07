“Due anni fa Di Maio aboliva la povertà da un balcone. Oggi siamo i poveri d’Europa. Questo governo è il più a sinistra della storia repubblicana” (Di giovedì 23 luglio 2020) Bernini (FI) a TPI: “No al Governissimo. siamo i più poveri d’Europa” Senatrice Bernini, il governo ritiene di aver ottenuto una “vittoria” con l’accordo sul Recovery Fund. È una vittoria del governo o una vittoria dell’Europa? Capisco l’entusiasmo, ma i toni trionfalistici del governo sono eccessivi, se non inopportuni. L’Italia potrà ricevere tanto dall’Europa perché di tanto ha bisogno, e Questo non dobbiamo dimenticarlo. Per la prima volta da contributori netti diventeremo dei beneficiari netti, e su Questo il governo dovrebbe porsi qualche domanda. A quasi due anni dal brindisi dal balcone di Palazzo Chigi per l’abolizione ... Leggi su tpi

