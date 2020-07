Di Lorenzo merita la nomina ad horas di Cavaliere del Lavoro (Di giovedì 23 luglio 2020) DI Lorenzo. Nel tedio emiliano dell’ennesima partita inutile ad andamento lento, ci si rende conto, Ilaria, che questo ragazzo merita la nomina ad horas di Cavaliere del Lavoro per l’applicazione e l’etica che dimostra. Un salvataggio di testa, un assist nel deserto alla fine del primo tempo, un tiro all’84’ – 6,5 Ha un cliente scomodo da fronteggiare, Pezzella, alle prese – come sempre capita a tutti con il Napoli – con la partita della vita. Il salvataggio meriterebbe una lode a parte. Concordo con te, Giovanni è stato un faro nella nebbia – 6,5 L'articolo Di Lorenzo merita la nomina ad horas di Cavaliere del ... Leggi su ilnapolista

napolista : Di Lorenzo merita la nomina ad horas di Cavaliere del Lavoro Nel tedio emiliano dell’ennesima partita inutile ad an… - serafinehogws : È bravo secondo me merita. Molto preciso. Di carattere secondo me ricorda molto Lorenzo, ma in pista è più aggressi… - galatinicola : RT @DirittodiDifesa: J’ADORE VENISE di @LZilletti Sentenze di appello già redatte prima dell’udienza a Venezia? Il metodo Rialto merita… - DirittodiDifesa : J’ADORE VENISE di @LZilletti Sentenze di appello già redatte prima dell’udienza a Venezia? Il metodo Rialto meri… - withoutlabelsx : Lorenzo Fragola merita molto di più. -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo merita Di Lorenzo merita la nomina ad horas di Cavaliere del Lavoro IlNapolista Pagelle Parma-Napoli, voti Sportmediaset e commento: “Kalidou Koulibaly si fa buggerare nel finale”

Il portale online di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Parma-Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso ha conosciuto la seconda sconfitta dopo la vittoria della Coppa Ital ...

PAGELLE MEDIASET - Parma-Napoli, Lozano c'è. Di Lorenzo non merita il ko. Allan malissimo

Tre gol e tre rigori nella serata del Tardini decidono il 2-1 con cui il Parma batte il Napoli, mettendosi alle spalle un filotto di sette partite con un solo punto conquistato. I ducali giocano bene ...

Il portale online di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Parma-Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso ha conosciuto la seconda sconfitta dopo la vittoria della Coppa Ital ...Tre gol e tre rigori nella serata del Tardini decidono il 2-1 con cui il Parma batte il Napoli, mettendosi alle spalle un filotto di sette partite con un solo punto conquistato. I ducali giocano bene ...