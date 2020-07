D’Ancora al Savoia, il mediano è ritornato a Torre Annunziata (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Ci sono storie che non finiscono, semplicemente, perchè hanno ancora qualcosa da raccontare. Chiedere a Salvatore D’Ancora ed al Savoia per info. Il forte mediano vestirà, nuovamente, la casacca oplontina nella stagione calcistica che si appresta ad iniziare. Salvatore D’Ancora nasce a Salerno nel 1995. Cresce nel settore giovanile del Catania, prima di concludere il suo percorso formativo nelle giovanili della Juve Stabia. Nella seconda parte della stagione 2014 esordisce in Serie B con i gialloblù, totalizzando 4 presenze nel campionato cadetto. L’anno successivo nella prima parte di stagione gioca con la Juve Stabia, scendendo in campo due volte nel campionato di Serie C, prima di trasferirsi al Bisceglie durante la ... Leggi su anteprima24

