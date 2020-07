Covid: nel Lazio 26 casi, anche due badanti da Romania (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA, 23 LUG - Due badanti di ritorno dalla Romania con gli autobus sono risultate positive nella Capitale. Hanno viaggiato sulla tratta Bacau-Roma. E' in corso una indagine epidemiologica e sono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

luigidimaio : Nel ricordo di chi non c’è più, oggi la Camera ha dato il via libera all'istituzione della Giornata in memoria dell… - Agenzia_Ansa : Il #turismo è il settore più colpito dalla #pandemia: il 65% degli hotel e dei ristoranti rischia di chiudere entro… - Adnkronos : ++#Covid, nel #Lazio 26 nuovi casi: 12 sono importati++ - FVerdi79 : RT @AnsaRomaLazio: Covid: nel Lazio 26 casi, anche due badanti da Romania. Arrivate a Roma in bus, è in corso un'indagine epidemiologica #A… - GiordanoSottosa : RT @MakerFaireRome: Materiali #biosmart e tecnologie per la sanificazione: cosi cambia il trasporto pubblico nel post COVID-19. Cosi si aff… -