CorSport: Osimhen accetta l’offerta del Napoli. Nei prossimi giorni l’appuntamento per la firma (Di giovedì 23 luglio 2020) È quasi fatta per Osimhen al Napoli, scrive il Corriere dello Sport, che comunque invita alla cautela, visto che la trattativa, fin qui, ha assunto i toni di una telenovela. Ma fino a ieri sera, Giuntoli ha continuato a parlare al telefono con l’agente del nigeriano per condurre in porto l’affare. “È quasi fatta, la cautela è un dovere istituzionale nel caos del mercato, però Cristiano Giuntoli, a bordo campo, ha appena finito di chiacchierare con William D’Avila, il manager del nigeriano, per fissare un appuntamento (lunedì?) che può diventare quello decisivo: l’offerta da 4 milioni di euro è quella che ha impresso la svolta e ora non resta a De Laurentiis che sedersi intorno a un tavolo con Lopez, il presidente del Lilla, e rendere esecutivo un affare che sembra non abbia ... Leggi su ilnapolista

napolista : CorSport: Osimhen accetta l’offerta del Napoli. Nei prossimi giorni l’appuntamento per la firma Probabile che luned… - CorSport : '#Osimhen? Il #Lille vuole venderlo solo al #Napoli' - CalcioNapoli24 : - infoitsport : CorSport - Ultimatum Napoli a Osimhen: entro due giorni vuole la risposta definitiva. L'opzione Liverpool resta cre… -