Coronavirus, Gimbe: contagi stabili, in Lombardia oltre il 57% dei positivi (Di giovedì 23 luglio 2020) Nel periodo 15-21luglio cala la pressione sugli ospedali. 12.248 gli «attualmente positivi», con forti differenze tra le Regioni: circa il 30% si distribuisce tra Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Veneto. Diminuisce il numero dei tamponi effettuati Leggi su corriere

