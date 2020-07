Coronavirus, casi quasi triplicati rispetto a due giorni fa, la Lombardia torna la regione con piu contagi. Dieci i morti – Il bollettino della Protezione Civile (Di giovedì 23 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (23 luglio)Il bollettino del 23 luglio Secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile sull’epidemia in Italia di Coronavirus sarebbero 10 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Ieri infatti i decessi totali erano 35.082 oggi invece sono saliti a 35.092. Il numero dei nuovi casi positivi invece è di 306, in aumento rispetto a ieri quando si erano fermati a 282. In totale a questo punto il numero di casi in Italia è arrivato a 245.338. La Lombardia torna in cima alla classifica delle regioni che hanno registrato più nuovi casi, con un totale di 82 nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. ... Leggi su open.online

