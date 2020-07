Colosimo: via Mascagni, bene intervento Forze dell’Ordine (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “Un plauso convinto va alle Forze dell’Ordine per l’intervento effettuato questa mattina nel II municipio in via Mascagni. Fratelli d’Italia, grazie all’egregio lavoro svolto dal capogruppo Simone Pelosi, aveva piu’ volte denunciato lo stato di abbandono e degrado in cui versa l’area e in particolare proprio la presenza di un campo rom abusivo. Ci auguriamo che l’impegno messo in campo oggi dalla Polizia di Stata si possa mettere la parola fine a una situazione intollerabile sulla quale la Sindaca Raggi ha sempre fatto orecchie da mercante”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo. Leggi su romadailynews

